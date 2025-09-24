Nuovo contratto per Lobotka: il Napoli può attivare opzione per prolungare l'accordo

Tra le priorità del club Napoli c'è quella di blindare ulteriormente Stanislav Lobotka, perno imprescindibile nello scacchiere di Antonio Conte. Ed il club, come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, è al lavoro proprio per prolungare l'accordo con centrocampista.

Il regista slovacco, corteggiato in estate da alcune società arabe, è rimasto a Napoli poiché nessuna ha deciso di esercitare la clausola rescissoria da 28 milioni di euro. Ora, la dirigenza partenopea è pronta a riaprire i contatti per il rinnovo: l’attuale contratto scade nel 2027, ma il Napoli può far valere un’opzione per prolungarlo di un ulteriore anno, fino al 2028.