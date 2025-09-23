Politano rinnova fino al 2028! Annuncio a un passo: i dettagli

Matteo Politano è sempre più leader di questo Napoli e non vuole smettere di esserlo: come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'esterno azzurro rinnoverà il suo contratto fino al 2028. L'annuncio dovrebbe arrivare in mattinata: dopo sei stagioni e mezzo, Politano vuole continuare a vestire questa maglia ed è pronto quindi a prolungare il suo accordo con il club.

Anche un altro esperto di mercato come il giornalista Fabrizio Romano su X questa mattina ha confermato che è ormai cosa fatta per il rinnovo finon al 2028 dell'esterno azzurro che qualche mese fa era stato tentato anche dall'Arabia Saudita ma alla fine ha scelto di restare in azzurro. Oggi è uno dei titolarissimi di Conte.