Ultim'ora Anguissa, si sblocca il rinnovo: vicino l'accordo, ecco cifre e durata

Non solo il rinnovo di contratto di Matteo Politano, annunciato quest'oggi. Il Napoli sta lavorando anche per chiudere l'accordo per Frank Anguissa che si sta confermando su livelli altissimi anche in questo inizio di stagione. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Niccolò Schira è vicinissimo il suo rinnovo di contratto fino al 2028 e con opzione per un'ulteriore anno.

Un accordo importante, non solo per la durata, perché porterà il centrocampista azzurro ad avere anche uno stipendio più alto. Anguissa con questo accordo dovrebbe salire a circa 4mln di euro a stagione. Una notizia importante per poter blindare un altro dei grandi protagonisti del ciclo di Antonio Conte a Napoli.