Anguissa verso l'addio: un allenatore di Serie A farebbe carte false per averlo

Calciomercato Napoli, Anguissa verso l’addio: il club offre 4 milioni netti fino al 2028, il giocatore ne chiede 6 per quattro anni

Frank Anguissa va verso l’addio al Napoli. Nelle ultime settimane, nei contatti tra il club e l’entourage del giocatore, è emersa una profonda distanza tra offerta e richiesta. Una distanza che, al momento, rende difficile immaginare un rinnovo e apre la strada a una possibile cessione già a gennaio.

Offerta e richiesta, la distanza

Il Napoli vorrebbe prolungare fino al 2028, con un’opzione per il 2029, per un ingaggio di quattro milioni di euro netti a stagione. Anguissa, invece, chiede quattro anni di contratto a sei milioni netti l’anno. Come si legge su Tmw, il club può ancora usufruire delle agevolazioni del decreto crescita: con quattro milioni netti l’impegno sarebbe di poco più di cinque lordi, un salto rispetto ai circa 2,7 attuali ma gestibile. Con sei netti si arriverebbe invece a circa otto lordi, per un totale di circa 32 milioni in quattro stagioni, una cifra importante per un giocatore di 31 anni.

Possibile cessione a gennaio

Per questo, già a gennaio, il Napoli valuterà le offerte per incassare qualche milione, visto che la plusvalenza sarebbe pressoché completa. Resta da capire chi potrà farsi avanti: i club turchi, con grande potere economico, e la Juventus, dove Spalletti farebbe carte false per averlo, nonostante l’età. Il problema è che De Laurentiis non vorrà cederlo proprio a una diretta concorrente. Il futuro del centrocampista resta dunque appeso a tre variabili: la trattativa sul contratto, le offerte che arriveranno e la volontà del presidente.