Osimhen-Galatasaray si può chiudere a breve, presidenti in contatto in queste ore

La vicenda di Victor Osimhen potrebbe finalmente giungere a una conclusione. Dopo settimane di trattative tra Napoli e Galatasaray, i due club sono molto vicini all'accordo definitivo, avendo raggiunto l'intesa sulle cifre ed i pagamenti. I turchi pagheranno 75 milioni di euro, di cui 40 da versare subito più altri 35 milioni tra un anno. Inoltre, verrà inserita una clausola penale per impedire la cessione a club italiani nei prossimi due anni.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, i presidenti delle due società, Aurelio De Laurentiis e Dursun Ozbek, sono in contatto proprio in queste ore per definire gli ultimi dettagli e chiudere definitivamente l'affare. Se si dovesse trovare la quadra tra oggi e domani, Victor Osimhen potrebbe partire per Istanbul martedì 22 luglio per svolgere le visite mediche e firmare il contratto da 18 milioni di euro annui. Le parti non erano mai state tanto vicine prima d'ora: la fumata bianca potrebbe arrivare davvero presto.