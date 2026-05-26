Tuttonapoli Panchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna

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Il summit avrebbe avuto esito positivo e il tecnico sarebbe al momento la prima scelta del club azzurro per il post-Conte.

Oggi a Roma si è svolto un incontro tra la dirigenza del Napoli e gli agenti di Vincenzo Italiano. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il summit avrebbe avuto esito positivo e il tecnico sarebbe al momento la prima scelta del club azzurro per il post-Conte.

Italiano verso il confronto decisivo col Bologna

Il Bologna sarebbe già stato informato della situazione e Italiano avrebbe comunicato la propria intenzione di valutare seriamente il progetto Napoli. Entro le prossime 48 ore, probabilmente giovedì, è previsto un incontro tra l’allenatore e la società rossoblù per discutere il futuro e definire i prossimi passi, nel rispetto del club attuale. Nel frattempo il Napoli continua comunque a mantenere aperte anche altre opzioni: il nome di Massimiliano Allegri resta infatti tra le possibili alternative qualora la pista Italiano dovesse complicarsi.