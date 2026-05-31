Nessun dubbio sul riscatto di Alisson: ecco quando avverrà e quanto costerà

vedi letture

Il messaggio di Alisson Santos trasmesso sui social network sembrava quasi un addio al Napoli, tanto da alimentare dubbi amletici sul futuro dell'esterno offensivo brasiliano. Mentre in Portogallo c'è chi ha ipotizzato ad un ritorno allo Sporting Lisbona. A BOLA, noto quotidiano lusitano, ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda: sarebbe stato un messaggio di addio alla... stagione e non al club partenopeo, che sarà la sua casa per le prossime 4 stagioni. Da tempo il Napoli aveva manifestato l'intenzione di esercitare l'opzione di riscatto del giocatore dallo Sporting, ossia di 16,5 milioni di euro. Se non aveva ancora comunicato ufficialmente la decisione al club di Alvalade è solo perché, negli ultimi giorni, la priorità dei napoletani era focalizzata sull'ingaggio del successore di Antonio Conte in panchina. Ma nelle ultime ore, come noto, le quotazioni di Max Allegri hanno portato più serenità tra i corridoio del club azzurro.

Ecco quando sarà riscattato Alisson Santos

Adesso è tempo di completare l'acquisto del cartellino del classe 2002. Alisson Santos ha impressionato negli ultimi mesi, collezionando 4 gol in 15 partite nel suo primo approccio al calcio italiano, e il Napoli la prossima settimana chiuderà l'affare. Questo garantendo così 20 milioni di euro complessivi allo Sporting (dovrebbero essere 16,5 quelli del riscatto dopo i 3,5 del prestito). E pensare che in pochi mesi il brasiliano ha raggiunto un valore di mercato - secondo Transfermarkt di 28 milioni di euro - incredibile e superiore anche al prezzo che salderà De Laurentiis.