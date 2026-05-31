Partita la fuga dal Milan: su Rabiot c'è il Napoli, Modric e l'indizio sull'addio

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Il futuro di Rabiot resta sempre in bilico, specialmente con il passaggio di Allegri al Napoli. Non è escluso però che il calciatore possa seguirlo.

La rivoluzione in casa Milan tocca anche il campo. Dopo gli addii in panchina di Allegri e dietro le scrivanie di Furlani, Moncada e Tare, il club di via Aldo Rossi potrebbe cambiare molto anche nella rosa. La mancata qualificazione alla Champions League impone cambiamenti con diversi big che potrebbero salutare. Ieri sera sono arrivate le parole di Rafael Leao che di fatto saluta l'ambiente: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare" ha detto il portoghese.

Il post di Modric L'ex centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha pubblicato un messaggio sui social. Non è un addio vero e proprio ma le sue parole sanno di un imminente saluto: "Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan".

E Rabiot?

E poi c'è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese per il momento non ha scritto alcun post sui social ma sta preparando il Mondiale che affronterà con la Francia. Il suo futuro però resta sempre in bilico, specialmente con il passaggio di Allegri al Napoli. Non è escluso però che il calciatore possa seguire ancora una volta il suo allenatore ed essere un prossimo rinforzo per gli azzurri.