Pellegrini-Napoli, Gazzetta: "Piaceva, ma dopo De Bruyne non interessa più"

vedi letture

Lorenzo Pellegrini era finito nel mirino del Napoli, ora il giocatore può lasciare comunque la Roma ma gli azzurri non sono più interessati a lui. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola facendo il punto della situazione sul futuro dell'ormai ex capitano giallorosso: "A Pellegrini nei mesi scorsi si erano interessate sia l'Inter sia il Napoli, dove però con l'arrivo del belga De Bruyne si sono ridotte le possibilità. All'estero, invece, il giocatore piace al West Ham e potrebbe farsi sotto anche il Bournemouth, dove opera proprio Tiago Pinto. Ma è ancora tutto prematuro.

Per ora Pellegrini vuole solo tornare a essere utile. E importante. Poi per tutto il resto si vedrà più avanti".