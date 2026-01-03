Piaceva anche al Napoli, su Fabbian c'è forte la Lazio: si punta a chiudere
La Lazio continua a lavorare per regalare un centrocampista a Maurizio Sarri e l'indiziato numero uno in questo momento è Giovanni Fabbian. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna è costantemente in contatto con i biancocelesti, che hanno manifestato un forte interesse per l'italiano e hanno buoni rapporti con la società rossoblù.
Ancora non è stata presentata nessuna offerta ufficiale, ma il passo è atteso a breve. Novità sono attese dopo le partite in programma questo weekend: gli emiliani giocheranno domani sera a San Siro contro l'Inter, mentre la Lazio sfiderà il Napoli che pure si era interessata l'estate scorsa, e non solo, al giocatore attualmente al Bologna di Italiano.
