Il saluto di Popovic: “Grazie Napoli, è stato un onore! Un pezzo di me resterà sempre qui”

Matija Popovic dice addio al Napoli e riparte dalla Russia: il giovane talento classe 2006 è stato acquistato a titolo definitivo dal CSKA Mosca, con cui ha firmato un contratto triennale. Durante la sua esperienza in azzurro, il centrocampista offensivo ha collezionato 26 presenze e messo a segno 11 reti.

Dopo l’ufficialità del trasferimento, Popovic ha voluto salutare i tifosi del Napoli con un messaggio pubblicato sui propri canali social: “Voglio dire grazie di cuore al Napoli per tutto. Sono immensamente grato di aver avuto l’opportunità di far parte di questo club. È stato un onore vivere questa esperienza. Grazie Napoli! Un pezzo di me resterà sempre qui”.