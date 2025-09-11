Ufficiale Popovic lascia il Napoli e va al CSKA Mosca: svelata la formula dell'affare

L’avventura italiana del giovane centrocampista offensivo Matija Popovic è giunta al termine. Il classe 2006 dopo le esperienze con la primavera del Monza (5 gare) e del Napoli (26 presenze con 11 reti all’attivo) si è infatti trasferito al CSKA Mosca, che lo ha prelevato a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale del club russo: “PFC CSKA e Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Matia Popovic. Il centrocampista serbo 19enne ha firmato un triennale.

Popovic giocherà per la nostra squadra con la maglia numero 20. Matia è cresciuto nel Partizan e nel Voevodina. All'età di 18 anni si è trasferito a Napoli. Nella scorsa stagione, ha giocato 26 partite nelle giovanili napoletane, ha segnato 11 gol e ha assistito 4 gol. Il centrocampista gioca anche per la Nazionale U19 della Serbia. Bentornato a casa, Matia!”.