Pres. Besiktas ad ADL: “Grazie per aver preso Allegri! Ag. Italiano ci disse che andava a Napoli…”

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Adalı racconta la trattativa per Italiano e svela i problemi sorti nell’accordo con il Napoli.

Il presidente del Besiktas, Serdal Adalı, ha rivelato in esclusiva ad A Spor alcuni retroscena sulla trattativa che ha portato Vincenzo Italiano sulla panchina del club turco. Il tecnico, prima dell’accordo con il Besiktas, era infatti in contatto con il Napoli. Adalı ha raccontato: “Abbiamo contattato l’agente di Italiano. Quando lo abbiamo chiamato, non aveva ancora risolto il contratto con il Bologna e ci è stato detto qualcosa del tipo: ‘Oggi o domani risolveremo il contratto con il Bologna. Stiamo raggiungendo un accordo con il Napoli’. A quel punto ci siamo orientati verso altre alternative”.

“Poi sono sorti dei problemi tra Italiano e il Napoli”

La situazione è cambiata quando la trattativa con il club azzurro ha incontrato degli ostacoli, consentendo al Besiktas di tornare sul tecnico: “Successivamente ci è arrivata la notizia che erano sorti dei problemi nelle trattative tra Italiano e il Napoli. Onder Hoca è rimasto due giorni a Roma. Poi sono andato anch’io e siamo rimasti insieme per altri due giorni, ci siamo seduti e abbiamo parlato. Abbiamo raggiunto l’accordo, lo abbiamo preso e siamo tornati. Ringrazio il presidente del Napoli (ride, ndr)”.