Non solo il Napoli: un'altra big italiana segue Kvernadze per l'estate

vedi letture

Roma e Napoli avrebbero messo nel mirino Giorgi Kvernadze, esterno classe 2003 attualmente in forza al Frosinone. A riferirlo è il giornalista Nicolò Schira, che attraverso un post pubblicato su X ha segnalato l’interesse dei due club nei confronti del giovane calciatore georgiano. Secondo quanto riportato, entrambe le società stanno monitorando con attenzione il rendimento del giocatore e lo hanno osservato direttamente nelle ultime partite, raccogliendo ulteriori informazioni sulle sue prestazioni.

Kvernadze, numeri interessanti tra Serie A e Coppa Italia

Kvernadze si sta mettendo in evidenza con un rendimento che ha attirato l’attenzione di diversi osservatori. L’esterno classe 2003 ha infatti realizzato finora cinque gol e fornito due assist, considerando le gare disputate tra Serie A e Coppa Italia. Numeri che hanno contribuito a far crescere l’interesse nei suoi confronti e che, secondo Schira, lo hanno portato anche sui radar di Roma e Napoli.