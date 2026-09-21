Palmisani boom col Frosinone: il portiere piace anche al Napoli

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Lorenzo Palmisani è finito sulla bocca di tutti. Il portiere del Frosinone ha dato il meglio di sé ieri allo Stirpe, per cercare di evitare che il Como potesse riaprire una partita alla fine blindata dal clean sheet del classe 2004 e il 2-0 finale. Punto di forza di Massimiliano Alvini e colonna della Nazionale Under 21 italiana, sta dimostrando partita dopo partita tutto il suo straordinario valore, attirando in modo sempre più concreto le attenzioni delle grandi squadre del nostro campionato.

Che spreco

E pensare che la Juventus ci aveva fatto un pensierino. Infatti, come rivelato da TuttoJuve, la dirigenza bianconera lo aveva già inserito nella propria lista dei desideri durante la sessione estiva di calciomercato, accarezzando seriamente l'idea di chiudere l'operazione per una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro, lasciando poi il giovane talento in prestito al club ciociaro per permettere al 22enne di completare il percorso di maturazione. Successivamente la Vecchia Signora ha preferito virare su altri profili, investendo su Guglielmo Vicario e assicurandosi Kamil Grabara in prestito con diritto di riscatto, posticipando così ogni decisione per il futuro.

Non finisce qui

Il nome di Palmisani, tuttavia, resta comunque cerchiato in rosso nei piani di mercato della Continassa. Ma la Juventus è consapevole che, per strappare il ragazzo al Frosinone nella prossima finestra possibile, la valutazione sarà almeno triplicata. Per anticipare la concorrenza spietata di Napoli ed Inter, tenendo presente che pochi istanti fa il club giallazzurro ha ben pensato di blindare l'estremo difensore con un prolungamento fino al 2031. Almeno per questa stagione rimarrà dov'è, poi si vedrà. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.