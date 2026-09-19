Napoli su Alessandro Romano: il gioiello del Cagliari piace anche a Inter e Juventus

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Il Napoli segue Alessandro Romano: sul giovane centrocampista del Cagliari anche Inter e Juventus.

Prima convocazione con la Nazionale per Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 del Cagliari che ha scelto l’Italia nonostante il doppio passaporto e il percorso compiuto nelle selezioni giovanili della Svizzera. Il regista, cresciuto nel vivaio della Roma, sta vivendo una rapida ascesa dopo l’esperienza allo Spezia e potrebbe trovare spazio anche in Nations League. Il Cagliari lo ha acquistato per 5,9 milioni di euro e la sua valutazione, secondo Tuttosport, sarebbe già più che triplicata.

Napoli su Romano: concorrenza di Inter e Juventus

Le prestazioni di Romano hanno attirato l’attenzione delle principali big italiane. L’Inter è stata tra le prime a seguirlo, mentre la Juventus lo ha osservato anche nella recente sfida contro l’Atalanta. Sul centrocampista resta vigile anche il Napoli, che guarda ai prossimi mesi pensando a un progressivo ringiovanimento della mediana, anche alla luce delle situazioni contrattuali di Anguissa, Lobotka e McTominay. Qualità, giovane età e duttilità tattica rendono Romano uno dei profili più interessanti in prospettiva.