De Bruyne-Napoli, rinnovo in stallo! Schira: "Sull'orlo di separarsi a fine stagione"

vedi letture

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli torna in discussione. Secondo Nicolò Schira, le trattative per il rinnovo del belga sarebbero ferme.

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano da Napoli al termine della stagione. Il centrocampista belga, arrivato a parametro zero due estati fa, ha un contratto in scadenza a giugno e al momento non sarebbero stati compiuti passi avanti per prolungare il rapporto. A fare il punto è l'esperto di mercato Nicolò Schira, che attraverso il proprio profilo X ha spiegato: "Le trattative per il prolungamento del contratto di Kevin De Bruyne sono attualmente in stallo".

Schira: "Sembrano sull'orlo di separarsi"

Secondo il giornalista, dunque, prende corpo anche l'ipotesi dell'addio: "Il suo contratto con il Napoli scade a giugno e sembrano sull'orlo di separarsi alla fine della stagione". Uno scenario ancora da definire, considerando un dettaglio importante dell'accordo sottoscritto dal belga: il Napoli vanta infatti un'opzione per prolungare il contratto di De Bruyne per un'ulteriore stagione. Il club mantiene quindi la possibilità di estendere il rapporto, nonostante l'attuale fase di stallo nelle trattative.