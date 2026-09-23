Lang e Lucca già ai saluti? Il Napoli riflette per il mercato di gennaio
Futuro già in bilico per Noa Lang e Lorenzo Lucca. Per i due attaccanti, a differenza di De Bruyne, non viene esclusa l’ipotesi di un addio durante la sessione invernale. Il quotidiano Tuttosport, infatti, richiama la possibilità che entrambi possano ripercorrere la parabola della scorsa stagione. Un’eventuale cessione, tuttavia, non sarebbe automatica: servirebbe innanzitutto l’interesse di altri club.
Inoltre, sottolinea Tuttosport, le destinazioni dovrebbero essere gradite anche agli stessi giocatori. Il futuro di Lang e Lucca resta legato alle dinamiche del mercato e alla possibilità di individuare acquirenti interessati, mentre per De Bruyne il tema principale sembra essere quello del contratto e della permanenza in azzurro oltre giugno.
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