Quanto costa Godts, talento dell'Ajax? A giugno si parlava di Napoli e di cifre

Nella lista dei possibili obiettivi del Napoli si aggiunge Mika Godts, di proprietà dell'Ajax, uno dei migliori nella stagione dei biancorossi. Come scriveva Tmw a giugno, la valutazione del giocatore è superiore ai 10 milioni di euro. Il suo nome da qualche ora è tornato in orbita Napoli. Anche in Belgio lo hanno di nuovo accostato agli azzurri. Il Napoli infatti cerca ancora un esterno sinistro e soprattutto riflette sull'arrivo di un Under visto che in lista Serie A non ci sarebbe posto per un altro Over 22 dopo Gutierrez.

Mika Godts, belga, classe 2005, vent'anni appena compiuti, è di proprietà dell'Ajax con cui ha raccolto in totale 68 presenze tra i grandi. Cresciuto nell'Anderlecht e nel Genk, Godts nella scorsa stagione in prima squadra ha collezionato 8 gol in 47 presenze di cui 3 in Europa League e 4 in Eredivisie. Per l'Ajax dunque si tratta di un vero e proprio titolare con 20 presenze dal 1' in campionato e 8' in Europa League. Quest'anno appena 27' contro il Telstar all'esordio in campionato. Si tratta di un esterno sinistro, un'ala pura rapida e molto abile nel dribbling e nel gioco nello stretto.