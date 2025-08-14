Godts-Napoli, conferme dal Belgio: "Trattative in corso, il Napoli ci pensa davvero"

Il giornalista esperto di mercato Sacha Tavolieri ieri sera aveva lanciato il profilo di Mika Godts in orbita Napoli dopo che lo stesso nome era già uscito con la notizia di Nicolò Schira. L'esterno classe 2005, vent'anni appena compiuti, è di proprietà dell'Ajax. Un giovanissimo talento che rientrerebbe anche nella necessità del Napoli di puntare su Under perché non ci sono al momento posti in lista Serie A. Ecco il post su X del giornalista di SkySports: "Il Napoli ha recentemente chiesto informazioni su Mika Godts, talento belga dell'Ajax. Le trattative sono in corso, ma le parti sono ancora lontane dal raggiungere un accordo. Da tenere d'occhio, però", ha scritto Tavolieri.

Cresciuto nell'Anderlecht e nel Genk, Godts nella scorsa stagione in prima squadra ha collezionato 8 gol in 47 presenze di cui 3 in Europa League e 4 in Eredivisie. Per l'Ajax dunque si tratta di un vero e proprio titolare con 20 presenze dal 1' in campionato e 8' in Europa League. Quest'anno appena 27' contro il Telstar all'esordio in campionato. Si tratta di un esterno sinistro, un'ala pura rapida e molto abile nel dribbling e nel gioco nello stretto ma anche un finalizzatore con già diverse presenze alle spalle per la giovanissima età.