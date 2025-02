Rai - Rinnovo Meret, accordo possibile ma non scontato: ultime e dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato al Tg Sport del rinnovo di Alex Meret: "Solo un saluto visto il momento non esaltante. Si risentiranno e rivedranno nei prossimi giorni il Ds Manna e l'agente fifa Pastorello, che cura gli interessi del portiere Meret.

Stando a quanto ci risulta, la trattativa per il rinnovo va avanti ma non c'è ancora accordo tra le parti su vari punti. Base fissa e bonus in primis. Il Napoli vorrebbe legare i premi a traguardi non semplici da raggiungere e inserire un numero di presenze elevato. Il fisso non dovrebbe superare i 2.5 milioni di euro. Sulla durata ci dovrebbero essere più convergenze. Un biennale con opzione (unilaterale) per la terza stagione. A meno che non si inserisca il rinnovo automatico del terzo conseguendo determinati obiettivi nella seconda stagione. Un rinnovo possibile quindi ma non del tutto scontato. Le parti continuano a trattare: è questo resta sempre un buon segnale".