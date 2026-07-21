Accostato al Napoli, Natali va all'Az Alkmaar: affare da 2,5mln

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Andrea Natali si allontana sempre di più dall'Italia. Nonostante l'interesse manifestato nelle ultime settimane da Napoli e Cagliari, il futuro del giovane difensore sembra essere sempre più indirizzato verso l'estero come riferito da Fabrizio Romano.

L'AZ Alkmaar, infatti, continua a spingere per chiudere l'operazione e sarebbe pronto ad acquistare il calciatore per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro. La trattativa procede e il club olandese appare al momento in netto vantaggio sulla concorrenza italiana.