Ultim'ora Rao torna in Serie B! Sky: è fatta per il passaggio al Pisa, svelata la formula

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Il futuro di Emanuele Rao sarà lontano da Napoli per la prossima stagione. Dopo i rumors che lo accostavano al Palermo, nelle ultime ore il Pisa ha effettuato il sorpasso decisivo, trovando l'intesa con il club azzurro per il trasferimento del giovane attaccante.

Accordo con il Pisa per Rao

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'operazione è ormai definita: Rao si trasferirà al Pisa con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, senza diritto di riscatto. Un'operazione che consentirà al classe 2006 di trovare continuità in Serie A e proseguire il proprio percorso di crescita.

Palermo fuori dai giochi

Il Palermo, che aveva seguito a lungo il calciatore, avrebbe deciso di tirarsi indietro nelle ultime ore. Il club rosanero, infatti, sarebbe rimasto infastidito dalla gestione della trattativa da parte del Napoli, lasciando così strada libera al Pisa, ormai a un passo dalla chiusura dell'affare.