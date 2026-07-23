Infortunio Buongiorno ha modificato i piani di Allegri: l'idea sul mercato
L'infortunio di Alessandro Buongiorno ha modificato le strategie di mercato del Napoli, chiamato a valutare possibili interventi per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, lo stop del difensore azzurro, che dovrà restare ai box per circa tre mesi dopo l'intervento al ginocchio, ha cambiato i piani di Massimiliano Allegri in vista dell'inizio della stagione.
Napoli, l'emergenza in difesa cambia i piani: il mercato resta un'opzione
Il quotidiano sottolinea come il club sia chiamato a intervenire per garantire maggiore solidità al reparto. Rafa Marin viene considerato una valida alternativa nell'immediato, ma la sua permanenza in azzurro non sarebbe ancora del tutto certa. Tra le possibili soluzioni c'è anche l'impiego di Mathías Olivera come difensore centrale, un'opzione già presa in considerazione in passato. Tuttavia, Il Roma evidenzia la necessità di non commettere errori in un settore così delicato del campo.
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