Milinkovic-Savic sul mercato, Schira: "Intermediario l'ha proposto alla Juventus"

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Il Napoli pare aver scelto Alex Meret come portiere titolare: Vanja Milinkovic-Savic viene offerto alla Juventus.

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic resta tutto da definire. Il portiere del Napoli continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato e, nelle ultime ore, è emerso un nuovo retroscena che riguarda la Juventus.

Milinkovic-Savic offerto alla Juventus

A rivelarlo è l'esperto di mercato Nicolò Schira, che attraverso i propri canali social ha spiegato come Milinkovic-Savic sia stato offerto alla Juventus da un intermediario. Al momento non vengono riportati ulteriori sviluppi sulla vicenda né sull'eventuale interesse concreto del club bianconero, ma il nome dell'estremo difensore azzurro continua a circolare in vista delle ultime settimane di mercato.