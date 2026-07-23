Salta il passaggio del 2006 Rao al Palermo: il motivo

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Il mercato del Palermo registra una frenata nella trattativa con il Napoli per Emanuele Rao. Secondo quanto riportato dall’edizione palermitana de La Repubblica, l’operazione per portare in Sicilia l’attaccante azzurro non è andata a buon fine a causa del mancato accordo tra le parti sulle condizioni tecniche ed economiche. La pista che conduceva al giovane talento del Napoli, dunque, è definitivamente sfumata.

Palermo, sfuma Rao: il club rosanero guarda avanti sul mercato

La dirigenza del Palermo non si è però fermata e ha continuato a lavorare per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Il club ha infatti definito un’altra operazione in entrata, mentre sul fronte delle uscite è arrivata la conferma della partenza del terzino Bozzolan. A ufficializzare l’addio è stato lo stesso presidente della Reggiana, che ha annunciato il trasferimento del difensore.