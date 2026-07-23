Il Napoli comprerà un difensore: c'è un nome in pole

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Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di Mediaset, nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti per Federico Gatti, difensore della Juventus che rappresenterebbe il primo obiettivo per completare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri.

Napoli, nuovi contatti per Gatti: resta la priorità il vice Di Lorenzo

Al momento, però, il club azzurro non sarebbe intenzionato a presentare un'offerta immediata, anche perché eventuali nuovi investimenti dipenderanno prima dalle operazioni in uscita. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare anche per individuare un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Secondo Accomando, la priorità resta infatti l'acquisto di un vice del capitano azzurro e, in quest'ottica, non c'è soltanto il nome di Favasuli tra i profili valutati dalla società. Il Napoli prosegue dunque le proprie riflessioni, con l'obiettivo di consegnare ad Allegri una rosa completa e competitiva prima dell'inizio della stagione.