Da Cheddira a Lukaku: il folto elenco dei giocatori in uscita

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Napoli, il mercato in uscita entra nel vivo: diverse trattative in corso

Il mercato in uscita del Napoli è ancora in fase di definizione, ma iniziano a delinearsi le prime operazioni. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro sta lavorando su più fronti per sistemare la rosa e favorire alcune cessioni nelle prossime settimane. Tra i movimenti già avviati c’è quello relativo a Gennaro Iaccarino, destinato all’Arezzo, mentre Emanuele Rao è vicino al trasferimento al Pisa.

Da Cheddira a Lukaku: il Napoli valuta diverse partenze

Restano aperti anche altri tavoli di confronto. Il Napoli sta dialogando con il Frosinone per definire il futuro di Walid Cheddira, Luis Hasa e Alessio Zerbin, tre profili per i quali si valutano possibili soluzioni in uscita. Sul fronte dei big, invece, resta da monitorare la situazione di Romelu Lukaku, indicato tra i giocatori destinati a lasciare il club. La società continua quindi a lavorare per completare il piano di cessioni e costruire la rosa in vista della nuova stagione.