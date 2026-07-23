Napoli su Bellanova, ma quanta concorrenza: spunta anche club inglese

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Raoul Bellanova potrebbe lasciare l’Atalanta nel corso di questa sessione di mercato. L’esterno, arrivato a Bergamo dopo le esperienze con Inter e Torino, è al centro dell’interesse di diversi club italiani e stranieri, con il suo futuro che resta ancora tutto da definire.

Bellanova, futuro in bilico: Napoli e Fiorentina alla finestra

Tra le società che seguono con attenzione la situazione del classe 2000 ci sono Fiorentina e Napoli, entrambe interessate a valutare un eventuale affondo nelle prossime settimane. Sul giocatore si registrano anche gli interessamenti del Nottingham Forest, del Fulham e dell’Everton, mentre dalla Spagna il tecnico Álvaro Arbeloa avrebbe manifestato apprezzamento per il profilo dell’esterno azzurro. Lo si legge sul Corriere della Sera.