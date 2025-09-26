Retroscena David: era fatta col Napoli (con tanto di ok di ADL), poi il veto di Conte!

Un retroscena di mercato rivelata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano riguarda il Napoli e l'attaccante della Juventus Jonathan David. Prima di approdare in bianconero, il canadese è stato vicinissimo a vestire la maglia azzurra. L'interesse per David era nato sotto l'egida di Cristiano Giuntoli, che lo aveva messo nel mirino già tempo fa. Inizialmente seguito anche dall'Inter, il giocatore è poi finito nel taccuino del club partenopeo. Le trattative tra David e il Napoli erano arrivate addirittura alle battute finali: si discuteva degli ultimissimi dettagli, dalla clausola rescissoria al contratto. C'era persino l'ok di Aurelio De Laurentiis per il pagamento delle commissioni, segno che l'investimento era pronto.

Il clamoroso colpo di scena è arrivato per volontà di Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha deciso di bloccare l'operazione, preferendo puntare su un profilo diverso per il suo attacco. La scelta di Conte ha fatto deragliare la pista David, lasciando via libera alla Juventus, che ha poi chiuso l'affare a parametro zero versando 12,5 milioni di euro di commissioni. Un vero e proprio veto tecnico che ha cambiato il destino del reparto offensivo partenopeo.