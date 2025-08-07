Retroscena Gutierrez: ha rifiutato un club francese e due di Premier per unirsi al Napoli

È fatta per Miguel Gutierrez al Napoli. Il terzino sinistro spagnolo, in arrivo dal Girona per una cifra di circa 20 milioni di euro, è pronto a firmare un contratto fino al 2030 con uno stipendio da 2,3 milioni a stagione. L’esterno ha voluto fortemente vestire l’azzurro, come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport Nicolò Schira. Ha infatti detto no a proposte provenienti da due club di Premier League e da una squadra di Ligue 1 pur di approdare alla corte di Antonio Conte. Un segnale forte della volontà del classe 2001 di sposare il progetto partenopeo.

Cresciuto nel vivaio del Real Madrid, Gutierrez si è messo in mostra nelle ultime stagioni con la maglia del Girona, diventando uno dei terzini più completi della Liga. Dal suo arrivo nel 2022, ha totalizzato 99 presenze con 6 gol e numerosi assist. Nell’ultima annata ha collezionato 29 presenze in campionato e 6 in Champions League, trovando anche la via del gol in campo europeo.