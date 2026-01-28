Retroscena Insigne: nessun veto di Conte, ma divieto di ADL

Lorenzo Insigne sta per firmare con il Pescara. Aspettava il Napoli ma non c'erano margini per il suo ritorno in azzurro. Lo ha confermato anche il giornalista Rai Ciro Venerato. "Su Insigne, ultimo retroscena. Nessun veto di Conte ma l'operazione non è mai decollata per il divieto del presidente De Laurentiis. Lorenzo lo ha sempre saputo e non si è mai illuso più di tanto", le sue parole.