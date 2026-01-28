Alisson-Napoli, conferme dal Portogallo: "Trattativa ben avviata, le ultime"

Avanti tutta per Alisson Santos. Il Napoli non vuole chiudere il mercato di gennaio solo con l'arrivo di Giovane. Tra la partenza di Lucca e l'addio di Noa Lang, Antonio Conte intende siglare per tempo l'acquisto di un esterno offensivo. Arrivano conferme da A Bola, noto quotidiano portoghese, le trattative per il trasferimento dell'ala sinistra brasiliana classe 2002 di proprietà dello Sporting Lisbona procedono a ritmo serrato e ci sono ottime possibilità che l'affare vada in porto nei prossimi giorni.

Ergo, entro il gong della finestra di trasferimenti invernale. La scorsa settimana c'è stato un primo approccio e avvicinamento da parte del Napoli nei confronti del club portoghese, ma la formula del prestito del giocatore è stata rifiutata. Resta il problema della valutazione che lo Sporting fa di Alisson Santos.