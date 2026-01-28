Mazzocchi, voci su Torino e Bologna ma non parte! KK: "Tolto dal mercato e rinnova"

di Fabio Tarantino

Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal: “Oggi si rincorrevano voci, vere, per un passaggio di Mazzocchi al Bologna in cambio di Holm. Anche il Torino, con Petrachi, ha chiamato Giovanni Manna per provare ad acquistarlo. La notizia, però, è che Mazzocchi resta a Napoli ed è stato tolto dal mercato. Nei prossimi giorni, inoltre, Mazzocchi rinnoverà il suo contratto con gli azzurri”.