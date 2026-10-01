Allegri già ha chiesto rinforzi al Napoli: 3 colpi a gennaio per crescere

Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un momento importante per il Napoli di Massimiliano Allegri. L'edizione odierna de Il Roma, in un corsivo firmato da Salvatore Caiazza, sottolinea come il tecnico stia già valutando insieme al presidente Aurelio De Laurentiis le possibili strategie per la finestra invernale. L'obiettivo sarebbe quello di intervenire con tre rinforzi per completare una rosa che, finora, non ha dato le risposte attese. Il direttore sportivo Giovanni Manna, secondo il quotidiano, si sarebbe già mosso per avviare le prime trattative e provare eventualmente a chiudere gli affari.

Mercato, servono rinforzi per rilanciare la stagione

La speranza è che tra tre mesi il Napoli sia ancora pienamente in corsa per gli obiettivi stagionali: il passaggio del turno in Champions League, almeno il quarto posto in campionato e un percorso positivo in Coppa Italia. I risultati attuali, però, evidenziano alcune difficoltà, legate sia agli aspetti tecnico-tattici sia a una rosa che non sarebbe stata adeguatamente rinforzata rispetto alla concorrenza. In estate, infatti, gli azzurri hanno investito appena 4 milioni di euro per i prestiti di Badiashile, costato 3 milioni, e Favasuli, per un milione. Da qui la necessità di valutare con attenzione le prossime mosse.