Calciomercato Napoli, poker di colpi per Allegri: le idee per gennaio

Calciomercato Napoli, le ultime sulle mosse del club azzurro con il lavoro di De Laurentiis e Manna

Il Napoli pensa già al mercato di gennaio e prepara un poker di possibili rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri. Sono quattro, infatti, i nomi finiti nel radar della società azzurra in vista della prossima finestra di mercato: Dodô della Fiorentina, Oumar Solet dell'Udinese, Djibril Sow del Basilea e Mamadou Coulibaly del Monaco. Profili diversi per caratteristiche e ruolo, ma accomunati dall'interesse del club partenopeo, che potrebbe valutare nuovi innesti per aumentare le alternative a disposizione dell'allenatore.

Quattro nomi per rinforzare la rosa

Dodô rappresenta una soluzione per la fascia destra, soprattutto considerando l'esigenza di avere un'alternativa a Di Lorenzo. Solet, invece, potrebbe garantire una nuova opzione nel reparto difensivo, mentre Sow aggiungerebbe esperienza e qualità in mezzo al campo. Coulibaly è infine un altro profilo seguito per il centrocampo e potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva. I nomi li propone La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.