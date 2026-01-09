Moretto svela: "Dovbyk out per due mesi". Poi cancella il post

Moretto svela: "Dovbyk out per due mesi". Poi cancella il post
Oggi alle 18:30
di Antonio Noto

Si complicano le cose per un'ipotetico passaggio nel mese di gennaio di Artem Dovbyk dalla Roma al Napoli. Secondo quanto scritto dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto sul proprio account X, in un post poi eliminato, l'attaccante ucraino sarà out per due mesi a causa della lesione muscolare accusata durante il match contro il Lecce.