Retroscena Lukaku: per mesi si è sentito un corpo estraneo al Napoli

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Lukaku ha motivato la decisione spiegando di voler rimanere vicino alla madre e ai figli anche in vista del Mondiale americano

Romelu Lukaku dopo essere rientrato si è sentito per tutto l'inverno un corpo estraneo al Napoli avendo giocato poco e con Hojlund insostituibile. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola facendo il punto della situazione sulla sua scelta di restare in Belgio durante la sosta per le nazionali. Una decisione che ha sorpreso il Napoli e lo stesso Conte, ora irritato con il giocatore. Ma cosa è successo nelle ultime ore? Ne hanno parlato anche dal Belgio con la ricostruzione di quanto accaduto.

Lukaku, il caso e la sua posizione. Cosa è accaduto

Lukaku ha motivato la decisione spiegando di voler rimanere vicino alla madre e ai figli, concentrandosi sulla preparazione fisica per il finale di stagione e la Coppa del Mondo con il Belgio. Tuttavia, la scelta di allenarsi da solo contrasta con quanto previsto dal Napoli, che contava sulla supervisione del club per completare la riabilitazione. La divergenza dagli accordi precedenti, unita al fatto che il club è ancora in lotta per il titolo, ha generato irritazione e rappresenta un problema serio per la gestione della squadra. Secondo quanto riportato da Nieuwsblad, il centravanti ha spiegato di volersi allenare per tornare al top sia con il Napoli che con la nazionale belga, ma la scelta di farlo in Belgio rappresenta una decisione unilaterale. Solo sua, insomma.