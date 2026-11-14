Calciomercato Napoli, rivoluzione a centrocampo? I nomi sul taccuino di Manna

Da Adem Zorgane a Mamadou Coulibaly e Lamine Camara: il Napoli studia diversi profili per rinforzare il centrocampo. Tutti i nomi.

Il Napoli prepara una possibile rivoluzione a centrocampo e allarga il ventaglio dei nomi in vista delle prossime finestre di mercato. La dirigenza azzurra è alla ricerca di nuovi innesti per ridisegnare il reparto e tra i profili finiti sotto osservazione c'è Adem Zorgane, centrocampista dell'Union Saint-Gilloise. Il giocatore classe 2000 rappresenta una delle soluzioni valutate per un'eventuale partenza di Kevin De Bruyne, il cui futuro in azzurro potrebbe essere lontano da Napoli già a gennaio. Un'ipotesi che spingerebbe il club a individuare un sostituto in grado di garantire qualità e caratteristiche funzionali al progetto tecnico.

Da Coulibaly a Camara: la lista dei centrocampisti

Gli interventi, però, potrebbero riguardare più di una pedina, anche alla luce delle incertezze sul futuro di Anguissa e Lobotka. Il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a valutare diverse opportunità e, secondo VoetbalPrimeur, nella lista dei possibili obiettivi figurano anche Mamadou Coulibaly e Lamine Camara, entrambi di proprietà del Monaco. La pista che porta al primo non si presenta semplice, soprattutto per l'elevata valutazione del cartellino. Tra gli altri profili monitorati ci sono il 24enne Lucien Agoumé, attualmente al Siviglia, e il 18enne Darryl Bakola, del Sassuolo. Diversi nomi, dunque, per un reparto che potrebbe andare incontro a cambiamenti significativi: Manna studia le alternative, in attesa di capire quali saranno le effettive esigenze del Napoli e quali giocatori lasceranno eventualmente spazio ai nuovi innesti.