Sow nel mirino per gennaio: dalla Serie C al Basilea, chi è l’esterno classe 2006

Il giovane italo-senegalese, solo pochi mesi fa alla Pro Vercelli, è ora seguito dal Napoli e anche dalla FIGC in vista del ciclo di Mancini.

Alla fine della scorsa stagione Asane Sow era ancora un giocatore della Pro Vercelli, dopo aver tentato senza successo di prendersi la Primavera del Torino per un prestito di un anno. Nessuno, forse neanche lui, avrebbe immaginato che la sua carriera lo avrebbe portato in pochi mesi in Svizzera e ad attirare interessamenti illustri in Serie A. Oggi sulle tracce dell’esterno italo-senegalese, nato e cresciuto a Seriate, vicino a Bergamo, e calcisticamente azzurro, c’è il Napoli, che lo avrebbe messo nel mirino già per gennaio.

Napoli e Coverciano lo seguono: segnale di cambiamento per un giocatore che fino a pochi mesi fa era in Serie A

Una delle squadre più rappresentative della Serie A si interessa a un giovane che fino a qualche mese fa militava nella terza categoria italiana: se non è un segnale di cambiamento, come scrive TMW, poco ci manca. Intanto il giocatore è tenuto d’occhio anche a Coverciano, oltre che dagli operatori di mercato: tutto rientra nel corpus di idee a sostegno del nuovo ciclo “Mancini 2.0”.

Chi è Sow: dai gol nei provinciali torinesi a Vercelli, poi il Basilea dopo la cessione record da 600mila euro

Il nome di Sow circola da quando era poco più che un ragazzino, grazie al fiume di gol segnati nei campionati provinciali torinesi. A Vercelli ha poi trovato l’esordio da professionista, in Serie C nel settembre 2024, con 48 presenze e 6 gol in campionato tra il 2024 e il 2026. Le Bianche Casacche lo hanno ceduto in estate per 600mila euro, la vendita record nella storia del club. Lo ha accolto il Basilea, lo stesso club in cui si è affermato Calafiori, che gli ha dato l’occasione per imporsi: Sow l’ha colta subito, tanto che ora anche le big di Serie A pensano a lui.