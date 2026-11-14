Samuel Lino, c’è anche il Napoli: sfida a big italiane e inglesi, il Flamengo fa muro

Calciomercato Napoli, le ultimissime: concorrenza per Samuel Lino, sfida a Roma, Juventus e diversi club di Premier League.

Il mercato degli esterni si arricchisce di un nuovo nome seguito dal Napoli: Samuel Lino. Il brasiliano, attualmente al Flamengo, ha attirato l'interesse di diverse società europee, tra cui Roma e Juventus. Secondo quanto riportato dal The Sun, i giallorossi avrebbero già tentato un primo affondo, presentando un'offerta da 25 milioni di euro per il classe 1999. La proposta, tuttavia, è stata respinta dalla società brasiliana, che considera il calciatore un elemento importante della propria rosa e non sembra intenzionata a lasciarlo partire. A rafforzare la posizione del Flamengo c'è anche il contratto dell'ex Atletico Madrid, valido fino a dicembre 2029. L'esterno può inoltre vantare quattro presenze con la nazionale brasiliana.

Napoli e Juventus alla finestra: anche la Premier League su Lino

Il rifiuto del Flamengo alla Roma non ha fermato l'interesse delle altre pretendenti. Anche Napoli e Juventus seguono con attenzione la situazione del brasiliano, sul quale si sono mossi diversi club inglesi: Everton, Aston Villa e Chelsea. A rendere Lino un profilo particolarmente interessante sono soprattutto le sue qualità offensive, tra velocità, abilità nel dribbling e capacità di trovare la via del gol. Impiegato prevalentemente sulla corsia sinistra, il classe 1999 può agire anche a destra o in posizione più centrale, offrendo così diverse soluzioni tattiche. Una duttilità che alimenta la concorrenza attorno al giocatore, mentre il Flamengo continua a fare muro.