Roma, trattative bloccate per il rinnovo di Pellegrini: Napoli e Inter alla finestra

Si parla di Lorenzo Pellegrini e del suo futuro che potrebbe essere lontano da Roma sul portale Tuttomercatoweb. Il centrocampista è in scadenza e le trattative per il rinnovo sono bloccate, con Napoli e Inter alla finestra: "Più complicato il capitolo Lorenzo Pellegrini. Dopo che in estate era stato a un passo dall'addio, ma frenato da un ingaggio monstre da 4,5 milioni di euro più bonus da 1,5 milioni abbastanza semplici da raggiungere, il trequartista sta cambiando il corso della propria storia in giallorosso.

La scadenza è al 30 giugno del 2026 e, un po' come Dybala, le trattative sono bloccate. A meno che non decida di abbassare le pretese in maniera sostanziale. Altrimenti Napoli e Inter sono sulle sue tracce" si legge su Tuttomercatoweb.