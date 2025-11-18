Rimpianto Caprile? Ora costa già più del triplo e ci pensa una big italiana

vedi letture

Elia Caprile un anno fa vestiva la maglia del Napoli. A gennaio ha scelto di andare via per giocare con continuità e si è trasferito al Cagliari che in estate l'ha riscattato per 8 milioni. Per i rossoblu un vero e proprio affare di mercato per la crescita che ha avuto oggi il giocatore. Tante parate decisive, volti alti in pagella e ora le big alla finestra. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"La convocazione di Gattuso è solo l'ultimo riconoscimento per il soddisfacente avvio di stagione di Elia Caprile. E il Cagliari può gioire per l'investimento di 8 milioni fatto in estate per riscattarlo dal Napoli. Ora il suo supporto appare fondamentale per la salvezza, ma fa pregustare una ricca plusvalenza. Piace a tanti, in particolare all'Inter: soprattutto ora che Suzuki del Parma si è infortunato. E la quotazione di Caprile supera abbondantemente quota 25 milioni".