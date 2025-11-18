Accostato al Napoli, Pellegrini rinnova con la Roma? Per farlo deve abbassare le pretese

Lorenzo Pellegrini, centrocampista in scadenza con la Roma, viene accostato al Napoli anche per la finestra di mercato di gennaio. Lo scorso agosto Gian Piero Gasperini aveva chiarito pubblicamente la sua posizione:​​ “Quello che ho visto io con lui è che c’è una situazione non così chiara, nel senso che la società non vuole allungare il contratto del giocatore e lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Quello che sembra a me è che se lui trova una situazione adeguata sia lui che la società sono contenti, ma è faticoso trovarla. Mi sembra una cosa molto chiara”.

Parole che avevano fatto intuire un addio ormai imminente per l’ex capitano. Con la scadenza fissata a giugno, però, il discorso è tornato aperto: la Roma potrebbe infatti tentare di prolungare l’accordo, ma solo a condizioni economiche molto diverse da quelle attuali. Oggi Pellegrini percepisce 4,5 milioni netti più 1,5 milioni di bonus considerati facilmente raggiungibili, per un totale di circa 6 milioni annui, una cifra non più compatibile con la linea salariale del club.

Se il centrocampista dovesse decidere di abbracciare pienamente il nuovo progetto giallorosso, allora potrebbero aprirsi margini significativi per una trattativa. Anche perché, nelle ultime settimane, sono arrivati segnali positivi sulla sua condizione fisica. A confermarlo è stato Domenico Borrelli, preparatore atletico di Gasperini: “Atleticamente tutti. Ma vorrei citare Pellegrini. È partito con un infortunio, si è messo subito a disposizione, si è allenato forte ed è giusto che riceva dei meriti dopo le critiche. Lorenzo ha grandi motivazioni: era solo questione di tempo”.