Napoli-Frendrup, Gazzetta: "Affare possibile e spunta già la cifra"
Morten Frendrup, anni 24, centrocampista danese, ormai da anni pilastro del Genoa, è pronto al salto in una big. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parlando del suo futuro con il Napoli alla finestra. Il club azzurro infatti cerca proprio un giocatore con le sue caratteristiche per gennaio.
"Già in estate si sono interessate a lui parecchie società di prima fascia, a cominciare dall'Inter. Il Genoa chiedeva 25 milioni per il suo gioiello scandinavo, ma non si sono creati gli incastri giusti. Ora il Napoli ha bisogno di muscoli a centrocampo e la sua candidatura appare credibile. Servono sempre 25 milioni".
Il giocatore rientra nell'elenco di profili monitorati dal club azzurro, tra questi ci sono sempre in Serie A Pellegrini, Frattesi e Atta dell'Udinese mentre all'estero il primo nome resta sempre quello di Mainoo del Manchester United, seguito già in estate dal club di De Laurentiis.
