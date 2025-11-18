Norton-Cuffy è costato 4mln, ora vale 5 volte di più dopo l'interesse del Napoli

Nelson Norton-Cuffy piace molto al Napoli, ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Il Genoa ha avuto davvero occhio a pescarlo dall'Arsenal. Ora il polivalente esterno destro, con spiccate doti anche da centrocampista-incursore ha acquisito valore grazie anche alle prestazioni con l'Under 21 inglese. Costato circa 4 milioni di euro, i rossoblù devono riconoscere una percentuale sulla vendita ai Gunners. Così i sondaggi del Napoli hanno fatto affiorare una quotazione superiore ai 20 milioni di euro e di recente si è informata anche l'Inter, sempre che il Genoa accetti di cederlo in corsa. Ma anche in caso contrario, per l'estate è un pezzo pregiato, con un valore in continua ascesa".

Norton-Cuffy è un calciatore inglese, difensore del Genoa e della nazionale under 21 inglese. Ha grandi potenzialità, fisicità e corsa, ricopre a destra tutta la fascia e gioca sia come difensore che come ala, volendo, all'occorrenza, com'è già successo proprio in questa stagione. A Napoli lo ricordano bene perché fu autore di un bell'assist al Maradona. Ha caratteristiche coerenti con il gioco di Conte e dunque con quelle che sono le necessità del Napoli sul mercato. Un colpo anche in prospettiva data l'età, essendo un 2004 che anche l'anno prossimo non occuperebbe il posto in lista campionato.