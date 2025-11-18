Ufficiale

Ambrosino cambia agente, c’è l’annuncio: l’attaccante si affida a Giuffredi

Oggi alle 21:50Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Giuseppe Ambrosino cambia procuratore. L’attaccante classe 2003 ha deciso di affidarsi a Mario Giuffredi, agente molto vicino all’ambiente Napoli e rappresentante, tra gli altri, di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Antonio Vergara e Luca Marianucci.

Di seguito la nota ufficiale diramata dalla Marat Football Management sui propri canali ufficiali: "L'agente Fifa Mario Giuffredi comunica che Giuseppe Ambrosino, attaccante in forza al Napoli, è ufficialmente un assistito della M.A.R.A.T. Football Management. In bocca al lupo a Giuseppe Ambrosino per tante gioie professionali da vivere insieme".