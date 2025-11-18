Ag. Manzambi: "Priorità è il Friburgo. Ad oggi nessun contatto, ma se chiama il Napoli..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Ismael Miller, agente di Johan Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005: “La priorità di Manzambi è continuare la stagione col Friburgo dove sta facendo molto bene. Vuole tenere il ritmo alto nella Bundesliga, poi giocherà i Mondiali con la Svizzera se ci sarà questa qualificazione e poi si vedrà. Quindi, prima di cambiare squadra, ci penseremo molto. Certo, il mio telefono squilla sempre, di interessamenti ne ricevo, ma il ragazzo vuole restare tranquillo, finire la stagione al Friburgo, giocare con la Svizzera e poi si vedrà. Il piano A resta la continuità col Friburgo in Bundesliga, ma il calcio lo conosciamo tutti, se arriva un’offerta importante, sono il primo a valutarla. Siamo riconoscenti al Friburgo, ma se arrivasse un’offerta che permetterebbe al ragazzo di crescere, la prenderemo in considerazione parlandone ovviamente anche col club.

Manzambi è molto umile, è forte nella testa e ama giocare a calcio e poi è uno che si mette a disposizione della squadra. Anche fuori dal campo lavora tanto quindi è pronto per fare il prossimo passo. E’ veloce, bravo nel controllare il pallone, ma la sua forza mentale e la sua serietà lo rendono interessantissimo e pronto per una piazza importante. Conosco Johan da quando era piccolo, è davvero un ottimo ragazzo.

Il ruolo preferito di Johan? Ciò che riesce a fare meglio è il numero 8 perchè con la sua fisicità riesce a vincere contrasti ed essere dominante a centrocampo. Nella Nazionale svizzera gioca sulla fascia, ha fatto anche l'attaccante, è molto polivalente perchè è un giocatore molto intelligente, tecnico e veloce. Napoli è Napoli, se si facesse avanti tra 6 mesi, un anno o due anni lo ascolteremo per capirne il progetto perchè pensiamo che per un giocatore di 20 anni il progetto è importante. Se chiama il Napoli, chiama un club che va ascoltato, ma ad oggi non c'è stato alcun contatto”.