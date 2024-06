Romano: "Mercoledì Conte firmerà il suo contratto col Napoli"

"Il Napoli al lavoro per far firmare ad Antonio Conte il suo contratto col Napoli nella giornata di mercoledì. Tutto confermato". Così scrive su X l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che non ha dubbi dunque sulla nomina del nuovo allenatore da parte di De Laurentiis.

Napoli are currently planning for Antonio Conte to formally sign his three year contract as new head coach on Wednesday.



Here we go, confirmed. ✍ pic.twitter.com/xujhSR4t58