Scambio Gatti-Olivera, Sky: il Napoli dice no alla proposta della Juve

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La Juventus propone lo scambio Gatti-Olivera, ma il Napoli respinge l'offerta bianconera.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Juventus e Napoli hanno avuto un contatto di mercato che ha coinvolto due titolari delle rispettive squadre. Il club bianconero avrebbe infatti avanzato una proposta di scambio alla pari, tentando di portare Mathías Olivera a Torino.

La società azzurra, però, non ha aperto alla trattativa. La proposta prevedeva uno scambio con Federico Gatti, ma il Napoli ha deciso di respingere l'offerta, confermando la volontà di non privarsi dell'esterno uruguaiano alle condizioni prospettate dalla Juventus.